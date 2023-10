Equipe são-carlense vai para o Brasileiro com expectativa de pódio

Mariana Martins ao lado do técnico Mitcho Bianchi: expectativa de boas surpresas na categoria S9 - Crédito: Divulgação

O final de semana promete ser intenso em São Paulo, com a realização da segunda fase nacional do Campeonato Brasileiro - Circuito Loterias Caixa, previsto para acontecer de sexta-feira, 20 a domingo, 22 na piscina do Centro Paralímpico Brasileiro (PCB).

Os principais paranadadores de todo o país estarão presentes. Entre eles, cinco representantes da LCN, comandada pelo técnico Mitcho Bianchi.

E todos, de acordo com o treinador, com possibilidades de grandes resultados e até a conquista de medalhas. “Nas últimas semanas os treinos foram produtivos e nossos atletas evoluíram. Mas, antes dos resultados, quero que todos possam ter um final de semana agradável e feliz. Desempenhem bem em suas provas e os bons resultados são consequências”, disse Mitcho.

No total, os nadadores da LCN competirão em 14 provas e Mitcho pontuou as possibilidades de cada um. Para ele, Anderson Almeida e Rony Silva tem amplas condições de pódio. Mariana Martins ficar no top 5 e Gabriel Purgato no top15. “Já o Gabriel Cimião pode surpreender. Estamos muito otimistas com nossa equipe e acredito que os atletas vão brilhar”, disse Mitcho.

Quem compete

Anderson Felipe Araújo de Almeida – S2

50m costas, 50m livre, 100m costas

Gabriel Cimião Rodrigues – S4

50m costas, 50m peito, 50m livre

Ronystony Cordeiro da Silva – S4

100m livre, 50m costas, 50m livre, 50m peito, 150m medley

Gabriel Pereira Purgato – S14

100m borboleta

Mariana Martins – S9

100m borboleta, 50m livre

