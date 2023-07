Equipe são-carlense sonha com pódio no Paulista de Inverno

SIGA O SCA NO

Natação ACD são-carlense quer fazer bonito no Paulista e colocar a modalidade da cidade em evidência - Crédito: Divulgação

São Carlos estará representada no Campeonato Paulista de Paranatação de Inverno - Troféu Fabiana Sugimori, que acontece neste sábado, 15, na piscina olímpica (50 metros) do Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

As provas irão acontecer durante todo o dia e a LCN, que ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista de Verão, realizado em dezembro de 2022, está otimista.

Para esta edição, o técnico Mitcho Bianchi levará 24 nadadores ACDs (atletas com deficiências), sendo 18 homens e 6 mulheres. Entretanto, o time estará desfalcado de três atletas que, por questões de saúde, não poderão representar o time são-carlense.

Mesmo assim, utilizando uma composição estratégica para fortalecer o time, principalmente nos quatro revezamentos, Mitcho acredita em uma participação significativa da equipe são-carlense.

Durante a preparação, ele mostrou muito otimismo e sonha com um pódio. “É a primeira competição que o time irá completo. Acredito que possamos estar entre as principais equipes e vamos trabalhar para estar pelo menos entre os cinco primeiros. Mas sonhamos com um pódio”, disse.

O treinador são-carlense salientou que vão estar no Paulista as principais equipes, das quais várias possuem nadadores que integram a seleção brasileira ACD. “Temos um time forte, mas nossos adversários também tem muita qualidade. Mas vamos nos empenhar para colocar a natação são-carlense em evidência. Como sempre fizemos”, finalizou.

A EQUIPE

Classe S3

Eduardo de Oliveira Lima

Classe S4

Ronystony Cordeiro da Silva

Henrique Sacomano Nasser

Gabriel Cimião Rodrigues

Daniel Aparecido Rodrigues

Jéssica Natália Marchesini

Classe S5

Jarbas Menezes de Ferreira Júnior

Gisele Terezinha dos Santos

Marcelo Franco

Classe S6

Florisvaldo Tomás da Conceição

Classe S7

Diego Henrique Garbuio

Classe S9

Sebastião Silva de Carvalho Júnior

Gabriel Conrado Borges de Lima

Mariana Martins

Classe S10

Geórgia Cristina Affonso

Classe S11

Rhyan Henrique Araújo Pinto de Oliveira

Classe S12

Guilherme Aparecido Confella

Classe S13

Reginaldo Donizetti Limão

Daniela Fernanda de Parolis

Classe S14

Gabriel Pereira Purgato

José Roberto Sylvestre Júnior

Matheus Mioto Teixeira

Down

André Roberto Adolfo

Pedro Pinheiro Fagian

Isabela Tane Comar

Revezamentos 4 x 50 livre, 4 x 100 livre, 4 x 50 medley e 4 x 100 medley

