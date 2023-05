Equipe são-carlense quebra recorde e traz 11 medalhas do Brasileiro

Time são-carlense brilhou na abertura do Brasileiro de natação paralímpica - Crédito: Divulgação

A natação ACD (atletas com deficiências) são-carlense fez bonito no final de semana e durante a primeira etapa do Campeonato Brasileiro – Circuito Loterias Caixa, bateu o recorde de conquistas e trouxe para casa, 11 medalhas.

A competição aconteceu de 19 a 21 no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) o a Liga Central de Natação (LCN), que tem no comando o técnico Mitcho Bianchi conquistou 11 medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e seis de bronze, batendo o recorde anterior que eram de nove conquistas.

O time são-carlense levou até São Paulo seis atletas que melhoraram suas marcas pessoais e fez com que a LCN se colocasse nas primeiras posições em conquistas nas classes baixas (problemas de locomoção considerados mais graves).

“O Rony Silva, o Anderson Felipe e o Henrique Nasser mantiveram a presença no pódio. Mas a novidade foi o Gabriel Cimião que conquistou uma prata”, disse Mitcho. “Colocamos a LCN entre as melhores na classe baixa do país e concluímos com êxito a meta traçada”, comentou. “Foi nossa melhor participação e tudo dentro da expectativa. Vamos manter o foco e ir para a segunda etapa do Nacional que será em julho na expectativa de melhor ainda mais”, antecipou o competente técnico são-carlense.

AS CONQUISTAS

Ronystony Cordeiro da Silva (S4)

OURO – 50m costas, 50m livre, 100m livre

PRATA - 50m peito

Anderson Felipe Araújo de Almeida (S2)

BRONZE – 100m costas, 100m livre, 50m livre

4º lugar – 200m livre

Henrique Nasse (S4)

BRONZE – 100m livre, 200m livre, 50m costas

4º lugar – 50m livre

Gabriel Cimião Rodrigues (S4)

PRATA – 100m costas

4º lugar – 50 costas

5º lugar – 100m livre, 50m peito

50º livre – 7º lugar

Gabriel Purgato – S14

14º lugar – 200m livre

16º - 100m borboleta

17º - 100m costas, 200m livre

Mariana Martins – S9

5º lugar - 100m borboleta

10º lugar – 50m livre

11º lugar - 100m livre

