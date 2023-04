Equipe são-carlense conquista bons resultados em Pirassununga

São-carlenses comemoram resultados na prova pirassununguense - Crédito: Divulgação

A manhã de domingo, 23, foi de expressivos resultados para vários atletas são-carlenses que integram uma equipe de corrida de rua. Orientados pelo técnico Alesandro Anselmo Pereira, figuraram no pódio e comemoraram a superação de marcas pessoais.

A presença são-carlense foi no Circuito Run For Life, realizado no campus USP, em Pirassununga, com a distância de 5 km. De acordo com os organizadores, o evento tem por objetivo transformar vidas estimulando e promovendo a prática esportiva de atletas em meio a natureza local de maior destaque da cidade, promovendo o conhecimento turístico, a integração social entre comunidades, incentivando a solidariedade por meio do esporte, inclusive por meio de ações que beneficiam instituições da cidade da etapa realizada. O título de solidariedade foi criado a campanha "Atleta Consciente", onde foi solicitado 1 kg de alimento ou produtos de higiene pessoal na retirada do kit.

Mais uma vez, a equipe de corrida de São Carlos, “brilhou com alegria, entusiasmo, emoção. Além dos resultados expressivos, com conquistas de meta pessoal, ou seja fazer o percurso no menor tempo”, disse Alesandro. “Comparecemos com 13 atletas e quatro estiveram no pódio com troféus, sendo um dos participantes foi um garoto de 11 anos.

DEPOIMENTOS

“Percurso bom e a vista era muito linda. Porém muito desafiador quando entramos no caminho de pedras”, disse Larissa Ferreira.

“Essa etapa de Pirassununga realizada em um belo trajeto, foi uma prova de superação pra mim, que voltava de contusão”, comentou Márcio Carvalho.

“Correr é minha terapia. A cada corrida uma superação e dedicação pra chegar ao meu objetivo. A corrida de hoje (domingo) foi mais uma delas”, garantiu Luciane Nascimento.

"Só os que se arriscam a ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe podem ir. E dessa vez foi no Campus da USP na cidade de Pirassununga. O palco da nossa aventura e por sinal foi uma corrida bem desafiadora, Muito calor, percurso difícil, mas como sempre no final do percurso vem aquela sensação boa de satisfação dos apaixonados por corridas", completou Maria Araújo.

AS COLOCAÇÕES

Edi Damasceno Sanches Peres - 1° lugar

Maria Aparecida Araújo - 3° lugar

Larissa Missali Ferreira - 2° lugar

Fabiola Barros - 3° lugar

Amanda Rodrigues dos Santos - 7° lugar

Renata Firmino - 24° lugar

Luciane da Silva Sacramento - 6° lugar

Márcio Eduardo Carvalho - 16° lugar

Renan Rocha - 20° lugar

Cristiano Aparecido Rodrigues - 20° lugar

Adão Donizetti Zilion - 12° lugar

Odete Rodrigues de Souza Pelegrino - 11° lugar

Miguel Araújo (11 anos) - 2° lugar categoria kids

