Equipe são-carlense conquista 15 medalhas no Paulista

Equipe são-carlense comemora a conquista das medalhas no Paulista - Crédito: Divulgação

A equipe Sport Winner, representante oficial do taekwondo de São Carlos nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, liderada pelo técnico Edvaldo Pereira, marcou presença na primeira etapa do Campeonato Paulista, realizada no último domingo, 16, em São Bernardo do Campo.

Apesar dos desafios enfrentados, a equipe brilhou e trouxe para casa um total de 15 medalhas, demonstrando o talento e a dedicação de seus atletas. Ao comentar sobre o desempenho, Edvaldo destacou a disciplina e o comprometimento dos competidores durante os treinos preparatórios, além da determinação em superar os obstáculos ao longo da competição.

A equipe são-carlense agradece o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec), que contribuiu com o transporte, garantindo a participação da equipe no evento. Com esse suporte, a equipe segue motivada para os próximos desafios, levando o nome de São Carlos cada vez mais longe no cenário esportivo.

As conquistas

No total, foram 15 medalhas conquistadas pelo time são-carlense, sendo seis de ouro, sete de prata e duas de bronze.

Os medalhistas foram:

Ouro - Ingrid Brambilla Cruz, Vinicius Matheus de Oliveira Buso, Rogério Lopez França, Ailton São Pedro Junior, Guilherme Bergamim dos Santos, Rafael de Souza Carvalho

Prata - Fabio Neves Marques, Lavinia dos Santos Marques, Lavinia Oliveira Silva, Arthur Eugênio R. Viana, Beatriz dos Santos, Rubens Guerreiro Neto, Gabriel Guedes Cardoso

Bronze - Manuela Arato Ferreira, Miguel Guedes Cardozo

