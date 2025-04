Equipe são-carlense brilha no Circuito Paulista Open

Equipe são-carlense representou bem a cidade na competição estadual - Crédito: Divulgação

São Carlos, através da Associação São-carlense de Atletismo (ASA) começou de maneira positiva a participação em competições promovidas pela Federação Paulista de Atletismo e neste sábado, 26, obteve expressivos resultados no 4º Circuito Paulista Open, realizado na pista de atletismo de Araraquara.

A equipe que tem como coordenador Altair Maradona Pereira iniciou as atividades com atraso devido a questões administrativas e mesmo assim representou muito bem São Carlos. De acordo com ele, dois atletas conquistaram índices para os Jogos Abertos do Interior: Jonatha de Freitas e Pedro Henrique, ambos nos 100 metros rasos.

“Os demais tiveram boa participação e essas competições são muito importantes para motivação dos atletas e direcionamento dos treinamentos. Parabéns a todos os competidores e os técnicos Paulo César Paiutto e Israel Pelosi”, disse Maradona.

Atletas que competiram em Araraquara

Alex Pereira – 1500m – 6º colocado

Lucas Sena – 5000m - 18° colocado

Danilo Godoy - 100m - 17º colocado

João Antonio - 400m - 17º colocado

José Carlos - 1500 - único idoso na prova

Jonatha de Freitas - 400m - 6° colocado; 100m - 12° colocado

Anderson Lima - 400m - 13° colocado

Pedro Henrique Ferreira - 100m - 14° colocado

Yago Cesar Barros da Silva - 100m - 20° colocado

João Barbosa de Jesus - Disco - 1° master e 6° adulto

Marinaldo Ferreira - 5000m - 17° colocado geral

Luiz Gabriel Pinheiro Shianti - 5000m - 5º colocado

Micaelli Guerrero – 1500m - 10° colocada

Lucas Ferraz - 5000m - 6° colocado

