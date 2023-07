Equipe feminina de São Carlos perde e dá adeus aos Regionais

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense de futebol feminino: expectativa de futuro promissor - Crédito: Divulgação

A equipe de futebol feminino de São Carlos se despediu dos 65° Jogos Regionais que ocorrem em Lençóis Paulista sendo derrotada pela equipe anfitriã por 3 a 1 na tarde desta terça-feira, 18.

Mesmo com a derrota a equipe são-carlense demonstrou evolução gradativa a cada jogo. O time comandado pelo técnico Quirino foi formada há menos de 20 dias do início dos Jogos e demonstrou o potencial do futebol feminino de São Carlos.

“Tenho certeza que, com o apoio da Secretaria de Esportes, São Carlos terá em breve uma equipe fortíssima, pois este grupo foi formado com atletas com média de 15 a 17 anos. Quero deixar o meu agradecimento em nome da equipe de futebol feminino a todos da Secretaria pela confiança, aos pais e responsáveis por confiar em nosso trabalho e a cada uma das atletas em especial a: Duda, Loren, Sthefani, Eliane, Maria Vitória, Larissa, Luísa, Isabela Rumin, Emily, Maria Fernanda, Nady, Clarissa, Gaby, Julia, Thainara, Yasmin. Obrigado a todos que diretamente e indiretamente proporcionaram para que essas meninas estivessem representando o nosso município dignamente”, disse Quirino.

Leia Também