Equipe feminina de futsal se apresenta na Secretaria de Esportes

A ASF São Carlos que irá representar a cidade em torneios estaduais - Crédito: Divulgação

A equipe feminina de futsal ASF São Carlos, que disputará o Campeonato Paulista e a Liga Paulista se apresentou nesta segunda-feira, 17, na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) para a temporada 2025. Ano passado a equipe foi campeã tanto da Copa da LPF, quanto da Liga Paulista, com participação também no Campeonato Paulista, sob o comando da técnica Ana Cláudia Bianconi.

As jogadoras foram recebidas pelo secretário Fernando Carvalho, que desejou boa sorte para a equipe e deu boas-vindas para as novas atletas que agora compõem a equipe. “Essa equipe é da cidade e a Prefeitura, por meio da nossa pasta, oferece todo o apoio estrutural e profissional para que elas possam competir como ginásio para treinamento, transporte e pagamento de taxas”, explicou o secretário.

De acordo com o técnico Fabiano Lourenço a equipe foi renovada para essa temporada. “É uma equipe da Prefeitura de São Carlos, através de uma associação esportiva que é a Associação São Carlos de Futsal, que tem vínculo com a Federação, por isso, pode participar do Campeonato Paulista. Além dele, ainda participa da Copa LPF, Liga Paulista de Futsal, Jogos Regionais e Jogos Abertos.

No dia 22 de março tem início a Copa da LPF com sete equipes participantes, incluindo o Santos Futebol Clube. “Vamos jogar para manter o título que conquistamos o ano passado. A renovação do elenco foi muito grande, mas vamos buscar sempre o sucesso da temporada passada”, finaliza Fabiano Lourenço.

