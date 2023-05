Equipe do Taekwondo brilha no Campeonato Paulista 2023

Todos trouxeram medalhas para a cidade e agora aguardam resultados da federação, mas já tem vaga garantida para o Campeonato Brasileiro. "Aguardamos a definição da Federação Paulista de Taekwondo FETESP, do dia e local onde será realizado o Campeonato Brasileiro. Seguimos o trabalho forte de preparação dos atletas, confiantes na conquista de novos títulos" disse a técnica Francielle.

Confira os resultados:

Equipe TAEKWONDO XFR

Equipe masculina

Bruno Xavier de Souza Garcia - Luta 1° colocado

Kairo Lazarini da Cruz Poomsae: 2° lugar/ Luta 1º colocado

Pedro Maiorano Colocaluta: 3º colocado- Luta

Valdir - 1º colocado

Noah Alves 2º colocado

Equipe feminina

Alessandra Figueiredo - Poomsae: 2º colocado / Luta: 1º colocado

Larissa Nardini- Luta: 1° colocado

Ana Julia Alves - Luta: 1° colocado

Responsável Técnica: Francielle Laura Ramos

Auxiliar Técnica: Adecimar Lacerda

