Equipe de vôlei masculino de São Carlos decide título na APV

Crédito: Divulgação

A equipe de vôlei adulto Projeto Agee/Lual Lanches/Academia Onfit tem um jogo decisivo e enfrenta Araras a partir das 16h no deste sábado, 5, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia pelo segundo jogo da final da série prata do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV).

Como venceu o primeiro jogo na casa do adversário por 3 sets a 0, o time são-carlense joga com mais tranquilidade para buscar o título. “Mas isso não quer dizer que temos que entrar com a mesma falta de concentração ocorrida no jogo passado. Temos que impor nosso ritmo desde o primeiro apito do árbitro, sem desconcentrar um só minuto durante a partida para que o adversário não cresça e traga muito mais dificuldades para nossa equipe. Terminar o ano com um título é muito bom”, disse o técnico Dudão.

Neste mesmo dia, às 15h, a equipe sub20 receberá a premiação de 3º lugar na Série Ouro, devido ter perdido para a equipe campeã Bebedouro na semifinal. “A medalha é importante para um trabalho que será muito importante para o futuro do voleibol masculino de nossa cidade”, resumiu o treinador.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também