Equipe de São Carlos é vice-campeã no Torneio das Estrelas em Minas Gerais

Equipe são-carlense conquistou o vice-campeonato em Minas Gerais - Crédito: Divulgação

A cidade de Fronteira/MG foi palco neste final de semana do Torneio das Estrelas de Futebol 1x1, uma competição eletrizante onde os atletas se enfrentam em duelos individuais.

A modalidade, que vem crescendo no Brasil, proporcionou grandes momentos e conquistou ainda mais fãs. Representando São Carlos, os atletas Douglas Junior e Fernando, junto com o técnico Mario William e sua comissão técnica Rafael Pena e Raul, competiram pela equipe Beat Down Esportes, que teve uma campanha de destaque e conquistou o título de vice-campeã do torneio.

A final foi emocionante e terminou empatada no tempo normal, sendo decidida no “shot out”, o "pênalti" do X1.

O torneio, a maior da modalidade em Minas Gerais, teve uma premiação total de R$ 10 mil, sendo R$ 7 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice-campeão.

A equipe da Beat Down mostrou grande desempenho e competitividade ao longo do evento. Para Ramon Prado, presidente da Beat Down Esportes, a conquista do vice-campeonato reforça a evolução da equipe e a força do futebol 1x1.

"A modalidade tem crescido muito, e eventos como esse são fundamentais para fortalecer o cenário. Estamos muito felizes com o desempenho de nossa equipe e o trabalho do nosso novo técnico, Mário William, que tem sido fundamental para nossa evolução"

O presidente reforçou o compromisso com os apoiadores e incentivadores do esporte. “Foi de grande importância ter pessoas que confiam na Beat, e poder deixar a gente sonhar com isso”, ressaltou, salientando a importância dos parceiros e apoiadores. “Sem eles nada disso seria possível”.

Finalizou também agradecendo a todos os torcedores da Beat. “Quero agradecer a todos que nos apoiou e toda torcida virtual que infestou as lives do campeonato mandando boas energias para gente, vamos continuar e venha fazer parte desse universo incrível da Beat Down Esportes”.

