Equipe de São Carlos conquista 16 medalhas na Copa do Brasil

Time são-carlense fez bonito na Copa Brasil: 16 medalhas na bagagem - Crédito: Divulgação

São Carlos fez bonito no domingo, 5, durante a Copa do Brasil de Jiu-jitsu, realizada na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto.

Os atletas do Projeto Reação Ronin JJ estiveram presentes no pódio várias vezes. Comandados pelo técnico Ronin, o time são-carlense conquistou 16 medalhas, sendo nove de ouro, quatro de prata e três medalhas de bronze. A equipe tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

