Equipe de São Carlos cai na Liga Nacional e perde na Liga Brasil

Handebol são-carlense se dividiu em dois e cumpriu dois compromissos no domingo - Crédito: Divulgação

O empenho e a dedicação foi extrema. Porém a equipe feminina de handebol de São Carlos, H7 Esportes conheceu duas derrotas na manhã deste domingo, 27. A equipe orientada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues teve que se dividir em duas para poder cumprir os compromissos oficiais pré-definidos em dois estados diferentes.

Em São Carlos, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe juvenil encarou Ribeirão Preto pela fase de classificação da Liga Brasil e perdeu por 20 a 18 (8 a 6). O adversário tinha uma equipe adulta e mesmo com a derrota, o time são-carlense, que perdeu a invencibilidade, mantém a liderança.

Já no ginásio municipal de esportes Irmão Walmir A. Oliveira, a equipe adulta são-carlense foi eliminada pelo Criciúma pelas quartas de final da Liga Nacional. A equipe precisava vencer por três gols de diferença para seguir adiante, mas caiu perante as catarinenses por 25 a 22 (12 a 11).

Ao final da dupla jornada, Antonio Carlos se mostrava satisfeito com o rendimento das duas equipes. “Na verdade somos uma só, mas que teve que ser dividia. Porém, mostramos a força do handebol feminino de nossa cidade. Respeitamos as duas competições. Apesar das derrotas, saímos com a cabeça erguida e fizemos história ao conseguir chegar as quartas de final da Liga Nacional. Na Liga Brasil, somos líderes e vamos buscar o bicampeonato”, assegurou.

