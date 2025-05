Equipe de São Carlos brilha e conquista pódio no Paulista de Inverno

Nadadores da LCN comemoram a conquista de 34 medalhas: terceira melhor equipe do estado - Crédito: Divulgação

A natação paralímpica de São Carlos, representada pela Liga Central de Natação (LCN) brilhou no final de semana com a conquista da 3ª colocação geral no Campeonato Paulista de Inverno de Natação ACD (atletas com deficiências). A competição aconteceu sábado, 4 e domingo, 5, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo.

O time comandado pelo técnico Mitcho Bianchi terminou a competição com o troféu de 3ª colocada no geral, além de ser a segunda melhor equipe de deficientes físicos. No total foram 34 medalhas, sendo 13 de ouro, 9 de prata e 12 de bronze.

Para completar o final de semana perfeito, o time são-carlense bateu recordes paulista e obteve vários índices para o Campeonato Brasileiro, com destaque para Fernando Diniz. Na categoria S3, o nadador paralímpico conquistou pela primeira vez índices em 4 provas para o Campeonato Brasileiro.

Ao final da competição, o técnico Mitcho Bianchi não escondia a satisfação. Mesmo com os obstáculos dos últimos meses, que atrapalhou a sequência do trabalho, os nadadores mostraram superação ao estarem por 34 vezes no pódio. “A união, a força e a resiliência são marcas dessa equipe que procura evoluir sempre. Agradeço aos patrocinadores, a Prefeitura e a Fesc. Todos são fundamentais para que possamos, sempre, colocar em evidência a natação ACD de São Carlos em todas as competições que estamos presentes”, disse.

