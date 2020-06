Equipe de rubgy faz campanha virtual para manter equipe

Crédito: Divulgação

A campanha virtual "Juntos Pelo São Carlos" foi lançada pela equipe de rugby que leva o nome da cidade e tem como intuito ajudar a manter o grupo amador que participa de torneios estaduais e defende o nome esportivo do município. O atleta e secretário executivo do clube, Leonardo Carniato, falou um pouco sobre a campanha.

"Somos um clube amador, onde nenhum atleta recebe para jogar. Aliás, muito pelo contrário. Eles contribuem com uma anuidade que serve não só para pagar os custos de nossa participação em competições, mas também contribui para a manutenção do nosso Projeto Descobrindo o Rugby (PDR) - que é de inicialização à modalidade e seus valores para crianças e jovens de São Carlos, sem custo algum para quem participa".

"Além dos atletas, nossas fontes de renda são os eventos e venda de rifas e produtos. Também temos parceiros e patrocinadores, que nos apoiam em sistema de permuta. Isto é, nos oferecem serviços que precisamos ou são do interesse do clube em troca de divulgação de suas marcas, sem envolver dinheiro. Dado a pandemia, alguns atletas perderam parcial ou totalmente a renda e nossos eventos e vendas durante os jogos ficaram inviabilizados. Dessa maneira, nossa arrecadação despencou e o caixa que tínhamos pagam nossos compromissos financeiros até este mês".

"Para os próximos meses, os custos previstos são a parcela final do material de treino e jogo adquirido no começo de março; cartório, visto que esse ano teremos eleições para a diretoria e conselho; custos da vaquinha virtual; e salário do treinador, que é responsável tanto pelo adulto quanto pelo PDR (e que, em prol do clube, aceitou reduzir o salário durante o período da pandemia). Como disse antes, temos custos com uma vaquinha virtual porque decidimos usar essa ferramenta para ajudar com esses gastos, que giram em torno de R$ 12.850,00 - já incluídos os custos da própria vaquinha".

A vaquinha se encontra em www.abacashi.com/p/juntos-pelo-sao-carlos as contribuições são livres, mas com algumas sugestões e com o mínimo estipulado, pelo site, em R$ 15. “Todos que doarem receberão, via e-mail, uma carta de agradecimento do clube e também concorrerão a produtos referentes a nossa temporada 2019 - isso, de acordo com a faixa de doação que realizarem. Por fim, é importante lembrar duas coisas: primeiro, que todo o trabalho administrativo do clube é feito de forma voluntária e não parou nesse momento e, segundo, que todo valor arrecadado além da nossa meta será usado para ajudar pessoas e instituições também afetadas pela pandemia. Então, se puder, contribua; se não, compartilhe! Você pode fazer muita diferença para nosso clube com um gesto simples”, finalizou Carniatto.

