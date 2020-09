Equipe de karatê de São Carlos se prepara para o retorno aos treinos

Aulas remotam ficarão para tras em breve: etapa é para o retorno às atividades presenciais - Crédito: Marcos Escrivani

A equipe de karatê da Academia Wada após seis meses de treinamentos remoto se prepara para o retorno às atividades presenciais.

Com a flexibilização das academias e atividades físicas todos os protocolos serão seguidos rigorosamente de acordo com as recomendações municipais, estaduais e do Ministério da Saúde.

No retorno, os treinamentos serão bem diferentes: todos os alunos irão executar os movimentos respeitando o distanciamento e sempre utilizando máscaras. Não haverá contato físico, apenas esquemas de lutas com distanciamento. “Mesmo sem previsão de voltar as competições é muito importante o retorno das aulas presenciais, pois a prática de atividade física é fundamental para um corpo saudável e principalmente uma mente saudável”, disse o técnico Adriano Wada. Após esse longo período de isolamento, aos poucos vamos retomar as atividades e complementar o que já estávamos treinando de modo remoto”, emendou.

Wada ressaltou que apesar de todos os problemas que a pandemia da Covid-19 causou, a modalidade conseguiu se reinventar e manter as aulas remotas. “Participamos de quatro competições online, treinamentos com técnicos das seleções paulista de brasileira, além de dois treinamentos internacionais com grandes campeões mundiais”, comentou.

Ele afirmou que não foram só os alunos que mantiveram os treinamentos. Wada disse que se capacitou, participou de treinamentos junto com os atletas e também realizou cursos com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), curso de cultura japonesa relacionada ao karatê, cursos de Educação Física escolar e fez treinamentos com técnicos da seleção brasileira todos os finais de semana. Tudo online.

Wada afirmou que está animado com o retorno das aulas presenciais, mas lembra que o cuidado deve ser redobrado. “Ainda estamos passando pela pandemia e todas as recomendações serão seguidas rigorosamente. Além dos protocolos básicos seguiremos também as recomendações da Federação Paulista e Confederação Brasileira de Karatê”, garantiu.

