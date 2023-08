Equipe de handebol adaptado recebe apoio municipal e vai ao Brasileiro

Crédito: Divulgação

A Associação Paradesportiva de São Carlos (APSC), que é apoiada pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, viaja segunda-feira, 28, para disputar o Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas, competição que, neste ano, será realizada no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, e terá a equipe de São Carlos como única representante paulista.

Em atividade desde 2009, a APSC concorrerá ao título de campeã nacional nesta temporada diante das agremiações das cidades de Balneário Camboriú-SC, Cascavel-PR, Chapecó-SC, Fortaleza-CE, Maceió-AL, Maringá-PR, São Miguel do Iguaçu-PR e Toledo-PR. Além disso, o Campeonato Brasileiro também será parte integrante da seletiva da Seleção Brasileira de Handebol em Cadeira de Rodas, que terá a convocação sendo feita no dia 8 de setembro.

Ao todo, a delegação são-carlense estará em São Paulo com 11 atletas e 3 membros de comissão técnica. O handebol de cadeira de rodas engloba atletas com deficiência física que podem se deslocar usando cadeiras de rodas, como as pessoas com amputações de membros, sequelas de poliomielite e paraplegia, entre outras.

Segundo o presidente da APSC, Welson Coelho, a competição terá grande relevância em diversos fatores. "Esse é o ápice do rendimento da modalidade, haja vista que as equipes estão cada vez mais profissionais e nós fizemos muitos sacrifícios para correr atrás e elevar o patamar da nossa equipe, em todos os aspectos possíveis. O evento trará uma visibilidade em âmbito internacional, pois, sendo o Brasil o atual campeão mundial, acaba despertando interesse de outros países em estudar e acompanhar o nosso jogo. Assim, estaremos novamente representando o município de São Carlos, a única equipe paulista na competição, na tentativa de trazer um resultado contundente”, disse Welson.

Anderson Ferrares, secretário municipal de Esportes e Cultura, salientou a importância de a Prefeitura apoiar a categoria. “Este é o principal campeonato de handebol em cadeira de rodas do país e um dos mais prestigiados do mundo, então ficamos muito orgulhosos em poder colaborar com a equipe que participa e representa nossa cidade e nosso Estado. Desejamos sucesso à Associação Paradesportiva de São Carlos e temos certeza de que farão grandes jogos e conquistarão bons resultados no Campeonato Brasileiro”, finaliza Anderson.

