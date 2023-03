Equipe de futebol amador faz festa para completar dois anos de fundação

SIGA O SCA NO

Os Prédios foi criado há dois anos e faz festa para comemorar a data - Crédito: Lourival Izaque

Um evento social que pretende reunir toda uma comunidade e, paralelamente, solidário, pois pretende arrecadar alimentos não perecíveis e itens de higiene para serem doados para entidades filantrópicas de São Carlos.

Esta é a meta da ação social que irá marcar os dois anos de fundação do Os Prédios, uma equipe amadora de São Carlos, fundada no dia 17 de fevereiro de 2021 e tem como sede o CDHU, na Vila Isabel.

De acordo com Moacyr Dutra, um dos fundadores, o time foi criado por moradores para disputar torneios amadores em São Carlos e dar oportunidade para jovens participar de atividades recreativas. “Paralelamente a equipe nasceu para fazer ações para nossa comunidade, além de direcionar trabalhos sociais”, disse.

Dutra disse que a festa que irá marcar os dois anos da equipe tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e será realizada no sábado, 11 de março.

Consta da programação um amistoso regional entre Os Prédios e Quebrada FC de Araraquara, a partir das 13h no campo da Vila Isabel e a partir das 15h (até às 22h), shows da praça da Mangueira (central) do CDHU com o DJ Boge, Caio Mania e Grupo Jeito Simples. “O evento é aberto a toda a população e terá barras que irão vender alimentos”, comentou Dutra.

SOLIDÁRIO

O diretor da equipe amadora salientou ainda que tanto no jogo amistoso, quanto para a festa na praça do CDHU, serão arrecadados alimentos, leite e fraldas geriátricas.

“Quem puder contribuir será de muito bom grado. Vamos doar tudo para entidades filantrópicas de São Carlos. Estamos até procurando empresas parceiras para que possam participar desta ação social e assim poder ajudar ainda mais quem necessita”, disse Dutra. O contato pode ser feito através do fone (whats) 16 99322-4617.

“Queremos comemorar com os torcedores e toda a comunidade esta data. E paralelamente ajudar outras pessoas e instituições. Este é um dos motivos da criação de Os Prédios”, finalizou o diretor da equipe são-carlense.

