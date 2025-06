Equipe de atletas amadores se prepara para a estreia na Maratona do Rio de Janeiro

O entusiasmo e a dedicação movem os passos da equipe de corredores amadores “Igor Nicolau Team”, que se prepara para um dos maiores desafios de suas trajetórias esportivas: a Maratona do Rio de Janeiro, marcada para o próximo dia 22 de junho. A equipe embarca rumo à cidade maravilhosa no dia 19 de junho, com o coração acelerado não apenas pelos treinos intensos, mas também pela realização de um sonho coletivo: completar os 42km mais icônicos do Brasil.

Entre os participantes está Wesley Rafael Garcia, que, junto com Mariane, Ricardo e Daniel, integra o grupo de quatro corredores da equipe que irão encarar os 42k pela primeira vez. Eles vêm se preparando desde março, com um ciclo de treinos de alto volume e intensidade, buscando o desempenho ideal para a tão esperada estreia.

“Estamos muito empolgados. Ano passado participei de várias provas importantes que me deram base, como a 21k da Água Vermelha, Meia Maratona do Rio, SP City Marathon e a Meia de Piracicaba. Agora chegou a hora de buscar a Maratona completa no Rio!”, conta Wesley.

Apesar de serem atletas amadores, o comprometimento com os treinos e o espírito de equipe têm sido profissionais.

Recentemente, o grupo realizou o último treino longo antes da prova, marcando o encerramento do ciclo preparatório com uma foto simbólica entre os quatro corredores que estarão juntos na largada no Aterro do Flamengo.

Leia Também