Equipe de São Carlos conquista prêmios no Campeonato Paulista Master de Inverno em Araras

Composta por nadadores amadores de São Carlos que compartilham a paixão pela natação, a equipe conquistou resultados expressivos e mostrou, mais uma vez, a força do trabalho em grupo e do amor pelo esporte.

Idealizada pela nadadora e técnica Cris Borges, a equipe tem participado de diversas provas master por toda a região, sempre com muito empenho. “Em Araras, os atletas da equipe mostraram determinação, técnica e espírito esportivo em cada prova. E os resultados refletem o esforço e a dedicação de cada atleta”, disse a técnica da equipe. Segundo ela, o objetivo do grupo é apoiar e incentivar uns aos outros, promovendo a natação master como um estilo de vida saudável e inspirador. “Parabéns a todos os integrantes da equipe pelo excelente desempenho e por representarem tão bem São Carlos e a força do esporte amador”, destacou. A equipe conta com o apoio e colaboração da Prataria, Smepil, Rodrigo BM Reiff e Grupo Engefort.

Atletas e resultados:

Cristiany de Carvalho Borges: 50 crawl - 4° lugar e 100 medley - 1°lugar

Clarissa César de Avellar: 50 crawl - 6° lugar - 100 crawl - 5° lugar

Rodrigo Bezerra de Menezes Reiff: 50 peito - 7° lugar 42"98

Eliézer de Arruda Falvo: 50 peito - 5° Lugar - 100 peito - 5° lugar

Stefano Bragatto Quatrochi: 100 livre - 8°lugar

Rodrigo Bragatto Quatrochi: 50 costas - 2°lugar

Gustavo de Azevedo: 50 livre - 6° lugar

Thales Schiabel Adler: 100 medley - 2°lugar - 50 costas - 3° lugar

Graziéle Fernanda Deriggi Pisani: 50 livre - 5° lugar

Heitor Cristofoleti: 50 borboleta - 4° lugar / 100 livre - 4° lugar/ 100 borboleta -2° lugar

Elis Suziki: 50 borboleta - 3° lugar/ 100 medley, 1° lugar/ 50 peito 2° lugar

Revezamento 4x50 medley misto

Téo, Cris, Rodrigo e Clarissa - 10° lugar

Revezamento 4x50 livre masculino

Gustavo, Téo, Rodrigo e Rodrigo Reiff - 4° lugar

A Equipe Cris Borges de natação participou no último dia 5 do Campeonato Paulista Master de Inverno, realizado na Associação Atlética Ararense, na cidade de Araras (SP). A competição foi organizada pela Federação Aquática Paulista e reuniu 444 atletas.