Equipe Baja UFSCar alcança resultados positivos em Competição Regional

Crédito: divulgação

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) esteve mais uma vez presente e em destaque na competição de Baja. Entre os dias 24 e 28 de setembro, a equipe Baja UFSCar participou da 18° Competição Regional de Baja SAE, realizada em Piracicaba (SP), conquistando a 6° posição de melhor equipe do Sudeste brasileiro, com o carro mais barato entre o grid.

Nas categorias específicas, o protótipo Meraki foi o 2° carro mais bem avaliado na Apresentação de Projeto Dinâmico, prova que avalia o conforto e a dirigibilidade do veículo, além de ter seu sistema de suspensão premiado como o 3° melhor entre os participantes.

Além dos prêmios práticos, o projeto teórico conquistou o 2° lugar em Gestão, 3° lugar em Cálculo Estrutural, Materiais e Manufatura, 4° lugar na Apresentação de Negócios e 5° colocação em Dinâmica Longitudinal.

Na prova de enduro, a mais emblemática do evento, a equipe teve um bom desempenho; com 30 voltas, porém, houve uma quebra inesperada que impediu a equipe de completar a prova.

A Baja UFSCar é uma equipe multidisciplinar formada por estudantes de diversos cursos da Universidade. O grupo conta com o apoio da Administração Superior da UFSCar, por meio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx), bem como dos departamentos de Engenharia Mecânica e de Engenharia de Materiais, que disponibilizam parte dos recursos financeiros e materiais para o desenvolvimento da atividade, além da orientação de seus docentes.

Assessoria de imprensa

