Equipe APSC/São Carlos faz campanha arrebatadora e conquista o 4º lugar no Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas

O Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas, que foi realizado de 28 a 31 de agosto, e pela primeira vez sediado no Centro de Treinamento Paraolímpico, em São Paulo, foi palco de grandes duelos, reviravoltas e, principalmente, muita bola na rede. A grande final, vencida pela equipe APAC/Cascavel-PR, após um jogo eletrizante contra os até então favoritos Kings/Maringá-PR, encerrou com chave de ouro o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos.

Mas a grande surpresa do campeonato ficou mesmo por conta da meteórica campanha da equipe de São Carlos. A equipe, que iniciou a pratica da modalidade em 2008, junto ao Projeto Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas - PROAFA, vinculado ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana - DEFMH da Universidade Federal de São Carlos, embora seja detentora de vários títulos em campeonatos estaduais, buscava pela primeira vez a classificação para as semifinais de um campeonato brasileiro e cumpriu sua meta.

Com uma campanha sólida na fase de grupos, com jogos que engrandeceram o espetáculo e arrebataram a torcida que esteve presente e também quem acompanhava à distância pelas transmissões ao vivo, venceram o jogo contra a tradicional equipe ATACAR/Toledo-PR por 2 sets a 0, perderam para a equipe campeã APAC/Cascavel-PR por 1 set a 2 (com o set de desempate terminando com a diferença de 1 gol) e venceram a equipe ICED/Balneário Camboriú-SC na emocionante disputa de penalidades, após a partida permanecer empatada até o apito final no set de desempate. Pelos critérios de desempate, encerrou a fase em segundo lugar, pois perdeu o confronto direto para Cascavel.

Nas semifinais, ao enfrentar a máquina de títulos Kings/Maringá-PR, base da Seleção Brasileira campeã mundial em 2022, prevaleceu a tradição, o preparo e o talento da equipe de Maringá, que despachou a equipe de São Carlos, sem dar qualquer chance de reação, para a disputa de terceiro lugar, após vencer por 2 sets a 0.

Na disputa de terceiro lugar, mais uma partida bastante movimentada e disputada ponto a ponto contra a equipe mais experiente, entrosada e regular dos últimos anos, Falcões do Oeste/Chapecó-SC. Venceu a competência e a experiência da equipe que errou menos e Chapecó sagrou-se terceira colocada na competição após vencer o set de desempate pela diferença de um gol.

Após muita emoção agregada ao campeonato e as principais metas concretizadas, além de conquistar o carinho e respeito da torcida e das equipes adversárias, a equipe APSC/São Carlos encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro na quarta colocação. A equipe deixou sua marca e escreveu sua nova história, passando a figurar entre as principais equipes do país e estando entre os destaques do campeonato, tendo recebido as premiações individuais de artilheiro da competição (Robelson Moreira Lula), melhor goleiro da competição (Gilberto Donizetti da Silva) e melhor técnico da competição (Welson Luciano Coelho).

A equipe agradece todos os apoiadores desta jornada, todas as pessoas e entidades que fizeram essa participação ser possível e já inicia a mudança de foco para a temporada 2024, para que a tão sonhada medalha do Campeonato Brasileiro de Handebol em Cadeira de Rodas possa ser conquistada e venha a premiar a escalada da equipe, que vem ano após ano subindo cada degrau no seu desenvolvimento.

Histórico recente de participações em Campeonatos Brasileiros de Handebol em Cadeira de Rodas – Equipe APSC/São Carlos:

2018 – Toledo/PR – 7ª colocação;

2019 – Balneário Camboriú/SC – 7ª colocação;

2022 – Chapecó/SC – 5ª colocação;

2023 – São Paulo/SP – 4ª colocação.

