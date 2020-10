Equipe adulta Agee/Lual Lanches/Academia Onfit estreia com duas derrotas no Campeonato da APV

Crédito: Marcos Escrivani

Foram dois jogos equilibrados, decididos em alguns detalhes. Porém, a equipe adulta de vôlei masculino Agee/Lual Lanches/Academia Onfit estreou com duas derrotas no Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV). Os encontros realizados no final de semana, foram realizados no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

No sábado, 24, a derrota foi para Araraquara, por 3 sets a 1 (27/25, 19/25, 18/25 e 23/25). “Apesar de sacarmos bem, houveram muitos erros, que dificultaram uma sequência maior de pontos em vários momentos da partida, pois estávamos conseguindo quebrar o passe da equipe adversária e conseguindo sincronizar bloqueio, defesa e contra ataque. Mas nos momentos decisivos, o bloqueio da equipe adversária fez muita diferença e não conseguimos pontuar no ataque”, disse o técnico Dudão.

No domingo, 25, o revés foi para Bebedouro, também por 3 sets a 1 (19/25, 25/20, 13/25 e 21/25). Segundo o treinador são-carlense, os atletas sentiram um pouco a parte física nesta partida, mas mostraram evolução em alguns aspectos em relação ao sábado. “Erramos menos o saque, nosso sistema ofensivo também melhorou, mas pesou no final o cansaço por jogar duas partidas em sequência. A equipe adversária imprimiu ritmo forte de saque, bloqueio e defesa em muitos momentos da partida, mas na maior parte, fizemos um jogo equilibrado e decidido nos detalhes. Apesar das derrotas, fiquei satisfeito com a evolução da equipe desde a última partida do ano passado e sei que esse ano, com alguns ajustes, vamos evoluir mais ainda”, garantiu.

Neste sábado, 31, o time são-carlense estará em ação novamente. A partir das 18h, encara Araraquara no ginásio municipal de esportes Gigantão. “Vamos tentar buscar a vitória que escapou em casa”, disse Dudão.

