Atletismo

Equipe ACD da ASA participa de corrida em Ibaté e se prepara para o Paresp

11 Set 2025 - 08h29Por Jessica Carvalho R.
Maxuel Souza Ferreira (DV), acompanhado pelo guia Rodrigo Paschoalim durante a prova ibateense - Crédito: DivulgaçãoMaxuel Souza Ferreira (DV), acompanhado pelo guia Rodrigo Paschoalim durante a prova ibateense - Crédito: Divulgação
No último domingo, 7, a equipe de atletismo da ACD (Atletas com Deficiência) marcou presença na Corrida Segundo Carlos Lopes – Carlito, realizada em Ibaté, com percurso de 6 km.
 
Os paratletas Maxuel Souza Ferreira (DV), acompanhado pelo guia Rodrigo Paschoalim, e Daniel Mendes dos Santos (DV), com o guia João Vazelli (DF), representaram a equipe com destaque.
 
Segundo Altair Maradona Pereira, coordenador da Associação São-carlense de Atletismo (ASA), parte da equipe participou dessa corrida como preparação para o Paresp (Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo), que acontecerão no dia 1º de outubro, no Centro Paralímpico em São Paulo. “Com o apoio da Prefeitura de São Carlos e da Secretaria da Pessoa com Deficiência e para o Desporto, vamos conseguir levar toda a equipe para representar não só a ASA, mas também a nossa cidade”, disse.
 
Altair parabenizou os paratletas e guias, destacando a dedicação e o empenho de todos que sempre representam a equipe com excelência.

