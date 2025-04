Entrega dos kits para os inscritos na Corrida 1º de Maio será feita na próxima semana

Corrida de rua - Crédito: Pixabay

A tradicional Corrida do Dia do Trabalhador está se aproximando e promete movimentar Ibaté.

O evento, que celebra o 1º de Maio com muito esporte, saúde e bem-estar, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ibaté.



A largada está marcada para as 7h30, no Estádio Municipal Dagnino Rossi e a entrega dos kits para os participantes acontecerá também no Estádio Municipal dia 29 das 7h às 12h e das 14h às 18h, no dia 30 das 7h às 12h e das 14h às 18h e no dia 01/05 no dia da corrida das 6h15 às 7h



A organização orienta que os inscritos retirem seus kits com antecedência para evitar filas e garantir uma participação tranquila no dia da corrida.

