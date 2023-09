Enfim, Ibaté faz as pazes com a vitória na Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras ibateenses comemoram a vitória frente o Alpha - Crédito: Divulgação

Com destaque para a jogadora Pietra, Ibaté fez as pazes com a vitória e obteve o primeiro resultado positivo na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

Na tarde de sábado, 23, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, as comandadas do técnico Lucas aplicaram 3 sets a 0 no Alpha, em 1h24 de jogo, com paciais de 25/12, 25/17 e 25/23.

A partida foi bem disputada, com as atletas buscando o resultado positivo. Ibaté somou três pontos. Foi a quatro e se isolou na 8ª posição. Já o adversário permanece sem vitória.

Ibaté: Núbia, Ana, Luciana, Maria, Pietra, Fábia, Juliana, Sandra, Joice e Daiane. Técnico: Lucas.

Alpha: Juliana, Ana, Gisele, Selma, Gislaine, Dhara, Fabiane, Kizzi, Jack, Richele, Fernanda, Cris e Camila. Técnica: Karine.

Árbitros: Alessandra Borges e Kaisuky Kamimura. Apontador: Narciso Borges.

Mais quatro jogos

Nesta terça-feira, 27, a partir das 20h30, a líder AVS/Smec (27 pontos) terá um difícil compromisso no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia. A partir das 20h30, pega a UFSCar, terceira colocada com 16 pontos.

Na quarta-feira, 27, às 20h, o São Carlos Clube B, com apenas 1 ponto, tenta a primeira vitória diante do Fênix/LBR Sports, que está em 6º lugar com 15 pontos. O jogo começa às 20h no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho.

Já na quinta-feira, 28, às 20h30, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, o Country, quarto colocado com 16 pontos, pega o Alpha, que tem apenas um ponto.

No sábado, 30, às 15h, o São Carlos Clube A, que vem de pontos resultados e está em 8º lugar com 7 pontos, mede forças com a UFSCar, em partida prevista para o no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho. No mesmo local, só que no domingo, 1, às 10h, o São Carlos Clube B encara Ibaté, que vem de uma boa vitória no torneio regional de vôlei feminino e soma 4 pontos.

Classificação

1. AVS/Smec, 27 pontos

2. Elite, 23 pontos

3. UFSCar, 16 pontos

4. Country Club, 16 pontos

5. Caaso, 16 pontos

6. Fênix/LBR Sports, 15 pontos

7. Golden Team, 12 pontos

8. São Carlos Clube A, 7 pontos

9. Ibaté, 4 pontos

10. Alpha, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

