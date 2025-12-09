Encontro de carros esportivos arrecada 2,5 toneladas de alimentos em ação solidária de São Carlos

Crédito: Foto: Divulgação

O grupo VHT Experience promoveu, em 29 de novembro, a 4ª edição de seu encontro beneficente reunindo amantes de carros esportivos de São Carlos e região. A concentração aconteceu em frente à Imobiliária Cardinalli, seguindo em comboio até o Broa, em Itirapina, onde os participantes encerraram o percurso.

A iniciativa solidária arrecadou 2,5 toneladas de alimentos, destinados à organização da sociedade civil Nave Sal da Terra, no Jardim Zavaglia. A entidade atende 420 crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, além de mais de 80 idosos, oferecendo atividades de convivência, educação, cultura, esporte e cidadania, além de quatro refeições diárias.

Um dos organizadores, Rafael Cardinalli, celebrou o resultado expressivo da edição.



“Estamos muito felizes com a arrecadação. Cada participante fez a diferença e mostrou que nossa paixão por carros também pode transformar vidas”, destacou.

O VHT Experience mantém ações sociais em todas as suas edições, reforçando o compromisso do grupo com a comunidade.

