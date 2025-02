Empate em Limeira, garante o Santos no ‘mata’

Compartilhar no facebook

Caixinha já definiu o Santos em Limeira: Neymar e 'mais dez'

Um jogo tenso deve marcar a última rodada da primeira fase do Paulistão para Internacional e Santos. Neste domingo, 23, a partir das 18h30, no estádio municipal Major José Levy Sobrinho, em Limeira, as duas equipes, em situações opostas, vão em busca de resultados positivos.

O Santos terá Neymar “e mais dez”. O técnico Pedro Caixinha que deu a entender que encontrou a sua equipe considerada titular, vai em busca do empate, resultado que garante o Peixe no ‘mata’. Uma vitória também é bem-vinda. Uma derrota pode eliminar a equipe praiana que lidera o grupo B com 15 pontos.

Já a Internacional está em estado desesperador. Em 11 jogos ainda não venceu, tem 7 pontos no grupo A e está na lanterna geral. Mesmo que vença, ainda torce por tropeços de Noroeste ou Água Santa que tem a mesma pontuação, porém possuem uma vitória.

A rodada

Ponte Preta x RB Bragantino

Velo Clube x Água Santa

Corinthians x Guarani

Noroeste x Portuguesa

Botafogo x Novorizontino

São Bernardo x São Paulo

Mirassol x Palmeiras

Inter de Limeira x Santos

Classificação

