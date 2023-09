Empate coloca Deportivo Sanka na final do Paulista Sul Minas

Deportivo Sanka está a um empate da final do Paulista Sul Minas - Crédito: Divulgação

Em busca da glória. Com este pensamento, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka estará em ação a partir das 21h desta quarta-feira, 13, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista Sul Minas. No ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, enfrenta o Spartan Sport, de Uberaba/MG.

Na primeira partida, em terras mineiras, as Leoas rugiram alto e golearam por 6 a 0. No jogo de volta, a equipe pode até empatar no tempo normal que garante a vaga na final. Caso seja derrotada no tempo normal, volta a jogar pelo empate na prorrogação.

A entrada para a partida é gratuita e de acordo com a comissão técnica e jogadoras, o pensamento não é jogar com o “regulamento embaixo do braço”.

A meta é vencer o segundo jogo diante do time de Uberaba e com isso conquistar um feito até então inédito para o futsal feminino de São Carlos: chegar à final do campeonato e posteriormente conquistar o título da competição.

