Emoção marca a decisão do 1º Campeonato Interno de Vôlei de Ibaté

Momento da premiação: emoção foi a marca registrada do torneio de vôlei - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté realizou no sábado, 3, a grande final do 1º Campeonato Municipal de Voleibol. Os jogos aconteceram no ginásio municipal de esportes Donato Rocito.

O evento contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, do vice-prefeito e secretário de Esportes, Damião Sousa e foi marcado por jogos emocionantes nas categorias masculina e feminina.

As partidas foram disputadas com garra e espírito esportivo, reunindo atletas locais, familiares e a comunidade em geral na torcida.

Na categoria masculina, o pódio foi composto pelas equipes:

• 1º lugar: Os Campeões Voltaram

• 2º lugar: Osasco

• 3º lugar: Aqua Sport

Já na categoria feminina, as campeãs foram:

• 1º lugar: Feras da Rede

• 2º lugar: Star

• 3º lugar: Força Divina

Durante o evento, o prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância de incentivar o esporte no município. “Eventos como esse fortalecem o esporte, promovem a saúde e aproximam ainda mais a nossa população”. Afirmou.

Já o vice-prefeito e secretário de Esportes, Damião, ressaltou o empenho das equipes e o sucesso do torneio. “Estamos muito felizes com a participação e o desempenho de todos. Este foi apenas o primeiro de muitos campeonatos que virão.”

