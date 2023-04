Emoção e comoção marca início da 8ª Copa AVS/Smec

Muita emoção e comoção: Marido e filha de Elisângela Rebordões foram homenageados na abertura da Copa AVS/Smec - Crédito: Ze_Photografic

Não é só vôlei. Foi também uma forma de reconhecimento, carinho e empatia. Momentos de muita emoção e comoção. Assim foi a abertura oficial da 8ª edição da Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino, ocorrida na manhã deste domingo, 16, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

A competição deste ano leva o nome de Elisângela Rebordões, ex-atleta do Garra Mil e que morreu em um trágico acidente de trânsito em janeiro deste ano em terras mineiras. O marido Flávio e a filha Flavinha, de 14 anos que estavam no veículo, sobreviveram.

Por ser uma pessoa querida no meio esportivo, a organização do torneio fez a homenagem póstuma. Marido e filha estiveram presentes, bem como representantes das 11 equipes participantes deste ano, além de autoridades municipais.

Antes da bola rolar, as atletas desfilaram, bem como alunas da escolinha de vôlei gratuito da AVS. Foi executado o Hino Nacional e posteriormente as homenagens.

Flávio recebeu uma placa com a foto da esposa, além de flores. A filha, recebeu uma bexiga que foi solta simbolizando a sua mamãe e uma camisa da escolinha de vôlei com o nome de Elisângela.

Momentos antes do início oficial da competição, outro momento que causou comoção: a equipe Elite (ex-Garra Mil) ofertou para Flavinha uma camisa com o nome da mãe e no uniforme do time, no braço, tem o nome da ex-atleta Elisângela. Um bom público esteve compareceu e presenciou as homenagens.

BOLA ROLOU

Após a emotiva abertura, aconteceu o primeiro jogo da fase de classificação da competição e um excelente encontro mostrou que a 8ª Copa AVS/SMEC vai ser uma das mais competitivas até aqui.

O Golden Team de Américo Brasiliense, em duas horas, bateu o Elite por 3 sets a 1, parciais de 23/25, 25/20, 25/15 e 25/21, em quatro parciais muito equilibradas.

O destaque da partida foi a ponteira Herika, do Elite, considerada uma das melhores amigas de Elisângela e que foi um dos pilares nos preparativos das homenagens.

Golden Team: Isabela, Luana, Ellen, Patrícia, Greyce, Dani, Egles, Renata, Tati, Ana, Marli, Josie, Carla e Luellen. Técnico: Geraldo.

Elite: Débora, Paula, Mirela, Edivania, Herika, Carla, Virna, Tamiris, Sandra, Kilara, Thainá e Thainah. Técnica: Patrícia.

Árbitros: Demerval Mascarin e Maicon Moraes. Apontador: Narciso Borges.

