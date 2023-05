Em um jogo sonolento, Grêmio e União não saem do zero

SIGA O SCA NO

Grêmio e União empataram sem gols em um jogo de poucas emoções - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Se sobrou vontade e muita transpiração dos jogadores das duas equipes, faltou emoção para Grêmio São-carlense 0 x 0 União São João de Araras pela quarta rodada da fase de classificação do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B. A partida aconteceu na tarde deste sábado,13, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Com o resultado o União permanece na liderança com 8 pontos, enquanto que o Grêmio assume a segunda colocação provisória, com 7 pontos.

A partida foi pobre em emoções. Principalmente na etapa inicial, com apenas uma chance para cada lado. Na etapa final, lampejos de ambas equipes. Mas pelo pouco futebol, um justo empate.

No encerramento do primeiro turno, o Grêmio vai até Itapira e no estádio municipal Cel. Francisco Vieira encara o lanterna Mogi Mirim.

O primeiro tempo foi pobre tecnicamente. Tanto o técnico Marcus Vinícius, quanto Saulo Silva tentaram armar esquemas de jogo privilegiando a posse de bola.

Os jogadores do Grêmio e do União até que tentaram, mas a criação das duas equipes deixou a desejar. Toques desnecessários, além de erros de passes fizeram com que a partida fosse monótona.

Para se ter uma ideia, em 45 minutos, apenas duas reais chances de gol. Uma de cada lado. Aos 24 minutos com Rian que ficou cara a cara com o goleiro Matheus Pelegrini. Aos 36 minutos, Joninha em um belo chute, acertou o travessão gremista. E foi só.

Na etapa final, nos minutos iniciais, a impressão de um desempenho diferente dos jogadores. Com mais posse de bola, o União tenta impor o ritmo de jogo. Já o Grêmio, mais contundente e em rápidos contra-ataques criava boas chances. Rian, perdeu uma excelente chance aos 8 minutos e mostrou ser “fominha”, já que não tocou para Pedrão, livre na marca de pênalti. Aos 12, foi a vez de Zé Vitor desperdiçar.

Mas, a partir dos 15 minutos, a monotonia voltou a ser a “estrela” da partida. Os jogadores pecavam nos passes e sem criatividade. O time ararense teve uma boa chance de gol, bem como o Grêmio, aos 41 minutos teve a melhor chance de marcar o gol, com o zagueiro do União tirando a bola em cima da linha. Aos 48 minutos, o último lance de emoção, com o goleiro Matheus Pelegrini fazendo uma grande defesa no chute de Rodrigo Sabará e garantindo o empate sem gols.

No mais, pouca emoção e um justo 0 a 0 pela pouca emoção proporcionada pelos atletas duas equipes.

