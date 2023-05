Em um jogo bem disputado, Fênix vence na Copa Elisângela Recordões

Fênix comemora a vitória diante do São Carlos Clube A - Crédito: Zé_Photografic

Com autoridade e um jogo bem sólido e regular, o Fênix/LBR Sports estreou com vitória na Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino. Na noite de quinta-feira, 18, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, venceu o São Carlos Clube por 3 sets a 0, em 84 minutos.

Tendo na levantadora Duda o destaque do jogo, o Fênix teve pela frente um adversário valente. Nas duas primeiras parciais, a que orientada por Mococa encontrou muitas dificuldades para vencer o competitivo SCC A por 25/21 e 25/20. Somente no terceiro set encontrou um pouco mais de facilidade, ao vencer por 25 a 15.

Fênix/LBR Sports: Francine, Marina, Taline, Duda, Carol, Jéssica, Cris, Valéria, Érica, Rafa, Maria, Cláudia, Luiza e Renata. Técnica: Mococa.

São Carlos Clube A: Sílvia, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Flávia, Maria, Adriana, Daiza, Renata, Juliana, Luana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

MAIS JOGOS

A semana promete esquentar a Copa Elisângela Rebordões. Três jogos estão marcados para serem realizados pela fase de classificação.

A bola rola a partir desta terça-feira, 23. Às 20h30 no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, o Fênix/LBR Sports recebe a visita de Ibaté. No mesmo horário, só que na quarta-feira, 24, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, o Caaso encara o Elite. Por fim, na quinta-feira, 25, no ginásio de esportes do São Carlos Country Club, as anfitriãs recebem a visita do São Carlos Clube A a partir das 20h30.

Leia Também