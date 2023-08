Em um jogo bem disputado, Asf São Carlos fica no empate com Campos do Jordão

Jogadora comemora gol são-carlense: Bom jogo, após empate acirrado - Crédito: Zé_Photografy

Por muito pouco, a Asf São Carlos não garante uma significativa vitória na fase de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. Na noite de sábado, 19, ficou no 1 a 1 com Campos do Jordão, em partida realizada no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. A equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço levou o gol do empate nos minutos finais.

Ao São Carlos Agora, o treinador são-carlense disse que a Asf voltou a ter um bom rendimento e jogou bem. Fez 1 a 0 e desperdiçou pelo menos três chances claras para ampliar.

Ainda na etapa inicial, a Asf São Carlos teve contra si uma penalidade máxima. Mas a estrela da goleira Gabi brilhou, ao fazer uma bela defesa e garantir a vantagem parcial na etapa inicial.

Na etapa final, disse Fabiano, a partida continuou disputada. “Campos do Jordão nos pressionou”, admitiu. Entretanto, disse, a Asf São Carlos continuou a empilhar e desperdiçar chances para ampliar o marcador.

“Quando parecia que ia terminar assim, com a desejada vitória, tomamos o gol a 1minuto 40 segundos do fim”, lamentou. “Assim terminou. Agora, vida que segue. Novamente a equipe sentiu a parte física, mas, conquistamos um ponto”, finalizou.

