Em um jogo bem disputado, Águia vence na estreia da Bezinha

Equipe da Águia comemora gol que garantiu 3 pontos na Bezinha - Crédito: Izaque Lourival

O São Carlos largou bem no Campeonato Paulista da Série B. Com um gol solitário do lateral esquerdo Jackson, aos 9 minutos da etapa inicial, venceu o Mogi Mirim pela primeira rodada da fase de classificação. A partida valeu pelo grupo 3 e foi realizada na tarde deste sábado, 22, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

O jogo foi bem disputado nas duas etapas. No primeiro tempo, o Mogi iniciou com uma marcação alta e chegou a pressionar a Águia que chegou ao gol após falta bem cobrada que achou Jackson, livre de marcação.

Depois de abrir o placar, o São Carlos continuou no ataque e perdeu pelo menos mais três chances claras de gol.

Na etapa final o time de Agnaldo Liz esteve mais retraído nos minutos iniciais e o Mogi se aproveitou para pressionar. Com o passar dos minutos voltou o equilíbrio e o goleiro Endrio, do Mogi trabalhou.

O único grande susto que o São Carlos sofreu foi aos 48 minutos quando o zagueiro Pedro Túlio cometeu um pênalti infantil desperdiçado por Matheus Henrique, após chutar a bola para fora.

O São Carlos conseguiu segurar o placar e garantir o 1 a 0 para comemorar três importantes pontos em uma Bezinha inusitada: vale acesso a Série A3, mas pode rebaixar os piores para uma recém-criada Série B2 pela FPF.

