Em um festival de passes errados e três gols anulados, Inter e Grêmio ficam no 1 a 1

Crédito: Divulgação

Em um jogo marcado por um festival de passes errados e três gols anulados pela arbitragem, Internacional de Bebedouro e Grêmio São-carlense ficaram no 1 a 1 na tarde deste sábado, 24, no estádio municipal Dr. Jorge Ismael Di Biase, em Novo Horizonte pela terceira rodada do grupo 3 do Campeonato Paulista da Série B.

A partida inicialmente marcada para o estádio municipal Dr. Sócrates Stamato, em Bebedouro, foi transferida, já que a cidade encontra-se na fase laranja do Plano São Paulo, devido a pandemia da Covid-19.

A partida em sim foi bem disputada. A necessidade das duas equipes pela vitória fez com que a partida perdesse um pouco do brilho, já que os passes errados foram acima do normal. Com isso, as oportunidades de gol não foram muitas.

Na primeira etapa, que ficou no 0 a 0, o goleiro Lucas Alves fez uma grande defesa aos 24 minutos, quando impediu o gol de Marra. Aos 42 minutos, foi a vez de Rodolfo, na frente de Naian, chutar fraco e perder a melhor chance nos primeiros 45 minutos. O atacante gremista teve ainda aos 32 minutos um gol anulado. Segundo a arbitragem, em um lance duvidoso, estaria impedido.

No segundo tempo, a Internacional veio melhor e pressionou o Grêmio que se mostrava mais cauteloso e aos 15 minutos, um susto: a bola cruzada na área, Gabriel cabeceou e mandou a bola para o fundo do gol de Lucas Alves. Porém, novamente, a arbitragem anulou alegando impedimento do atleta.

Melhor no jogo, aos 22 minutos, a Inter chegou ao seu gol. Alan cobrou falta com perfeição, Lucas Alves tocou e a bola se chocou contra a trave e voltou para a pequena área. Vicente, livre de marcação completou sem trabalho.

Mas a reação gremista foi rápida e aos 24 minutos, o zagueiro Luiz Henrique deu uma de atacante, foi a linha de fundo e cruzou para Rodolfo empatar. O mesmo jogador, aos 27 minutos, teve seu segundo gol anulado na partida. Recebeu livre de marcação, tocou na saída de Naian. Mas, pela terceira vez na partida, a arbitragem impugnou por um suposto impedimento.

Após o gol, o Grêmio cresceu na partida, passou a dominar o jogo e criou mais três boas chances. Porém a partida ficou no empate.

Com o resultado, o Grêmio permaneceu na terceira colocação no grupo B com 3 pontos, enquanto a Inter foi a um ponto.

Na próxima rodada, quarta-feira, 28, o XV de Jaú enfrenta em casa a Inter de Bebedouro e a Francana vai até Matão encarar a Matonense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também