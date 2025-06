Em teste para cardíaco, São Carlos estreia com vitória na Liga Nacional

Ruiva, MVP, com as colegas de equipe, comemoram a vitoriosa estreia na Liga Nacional - Crédito: Jhonatan Celestino

“Primeiro obstáculo superado, primeira batalha vencida”. Ainda ofegante e com muita adrenalina ao final da partida, o técnico Antonio Carlos Rodrigues definiu a estreia da H7 Esportes La Salle na Liga Nacional de Handebol Feminino, ocorrido na noite de sábado, 31, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. A jogadora Edjaneidy Ruiva foi a MVP da partida.

Em um “teste para cardíaco”, a representação são-carlense venceu o Clube Capixaba, de Serra/ES, por 20 a 19 (9 a 8) em uma partida marcada por muita emoção e tensão.

“Minhas atletas deram o sangue”, justificou o treinador são-carlense, salientando que no primeiro tempo as jogadoras do H7 se mostraram ansiosas e tensas. “Mas no segundo tempo, após muita conversa, elas colocaram os “pés no chão”, respiraram fundo e praticaram um hand de alto nível”, elogiou Antonio Carlos.

Em uma breve análise sobre a sofrida vitória são-carlense, o treinador afirmou que o resultado veio através da maturidade que o time vem assimilando ao longo das temporadas. “É um projeto iniciado há muitos anos e aos poucos os resultados acontecem. Vamos continuar a trabalhar para que esta iniciativa continue a crescer e a colocar em destaque São Carlos no cenário do handebol brasileiro”, comentou.

Antonio Carlos lembrou ainda que a meta este ano é colocar São Carlos no “top ten” da Liga Nacional de Handebol, ou seja, chegar na fase final da competição. “Acredito que temos plenas condições.

Jogaram pela H7 São Carlos: Kawane, Bia Fleury, Bruna, Maria Zanchetta, Damila, Edjaneidy Ruiva, Aninha, Iasmin, Carol, Letícia, Bia Silva, Ana Lima, Emmily, Andressa e Aline.

