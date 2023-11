Em Taboão da Serra, ASF pega o CATS de olho na semi do Paulista

Resta somente o Paulista e ASF São Carlos busca bom resultado em Taboão da Serra - Crédito: Zé_Photografy

O ginásio municipal de esportes José de Souza Sobrinho, o popular Zé do Feijão, será o palco de uma partidas das quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal Feminino. A partir das 15h, o CATS encara a ASF São Carlos.

Quem vencer segue para a semifinal e o time classificado sairá após dois embates. O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 16, às 15h, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. De acordo com o regulamento, o time orientado pelo técnico Fabiano Lourenço tem a vantagem de decidir a classificação em casa. Caso as duas partidas terminem empatadas ou vitória com o mesmo saldo de gols uma de cada lado, acontece uma prorrogação. Se persistir a igualdade, a ASF passa para a semifinal.

“Osso duro”

Fabiano prevê uma semifinal muito equilibrada. A começar pelo adversário, um velho conhecido. Já se enfrentaram na fase de classificação (uma vitória de cada lado) e o CATS chegou a eliminar as são-carlenses nas quartas de final na Copa da Liga Paulista.

Pesa ainda o emocional, já que as atletas sentiram a segunda colocação na Copa Record. “Mas minha função também conversar o grupo, mostrar o valor da conquista e a vida segue. Temos outras metas ainda este ano e vamos em busca delas”, disse. “O vice-campeonato na Copa Record considero muito importante”, pontuou, salientando que, contra o CATS a equipe vai em busca da vitória.

“Mesmo jogando em Taboão da Serra, a meta é fazer uma boa apresentação e vencer. Temos metas ambiciosas no Paulista e vamos atrás delas”, finalizou.

