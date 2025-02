Em situação preocupante, Palmeiras deve ter time titular contra a Inter

Compartilhar no facebook

Anibal Moreno e Veiga durante treino: Palmeiras deve ter time titular em Limeira - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Atual tricampeão paulista e em busca do inédito tetra, o Palmeiras deve ter o time titular a partir das 19h30 desta quinta-feira, 13, contra a Internacional, em Limeira. O jogo, pela 9ª rodada do Paulistão, será no estádio Major Levy Sobrinho.

Fora da zona de classificação do Grupo D, Abel Ferreira deve mandar a campo a equipe titular, encerrando o período de testes no Paulistão. A equipe soma 13 pontos e está em 3º lugar e precisa da vitória para se manter em uma posição confortável e que mantenha as chances de passar às quartas de final.

Desta forma, uma possível escalação para o jogo deverá ser Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Estêvão.

A situação da Inter não é cômoda. A equipe limeirense é assobrada pelo fantasma do rebaixamento, já que possui apenas 6 pontos e está na última colocação do Grupo A e precisa da vitória para se manter em uma posição confortável e não depender de resultados para escapar de uma possível degola.

A rodada

Quinta-feira, 13

19h30 – Guarani x Novorizontino

19h30 – Inter de Limeira x Palmeiras

21h30 – São Paulo x Velo Clube

