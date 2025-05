Em situação crítica, São Carlos tem que vencer o Independente no Luisão

Somente os três pontos interessam para a Águia em confronto direto contra o Independente no Luisão - Crédito: Lourival Izaque

A classificação direta para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B está muito difícil e a rota mais viável, é buscar a vaga por índice técnico. Mas para isso, tem que ficar em 3º lugar no grupo 2. Esta é a situação, hoje, do São Carlos, que estará em ação a partir das 19h desta sexta-feira, 16, no encerramento do primeiro turno da competição. O jogo será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

A novidade será a estreia de Dudu Black que retornou ao clube após dois empréstimos. O jogador deverá ser importante no sistema ofensivo do time comandado pelo técnico João Batista que irá enfrentar o Independente de Limeira. As duas equipes estão nas últimas colocações com apenas 1 ponto e necessitam desesperadamente da vitória. Pelo mesmo grupo, domingo, 18, às 15h, no Ninho do Corvo, o Guarulhos enfrenta o Flamengo, em um clássico local.

Corda no pescoço

Ainda não foi enforcada, mas a Águia está, literalmente, com a corda no pescoço. O Grupo 2 tem nas primeiras colocações Guarulhos e Batatais, ambos com 9 pontos e com grandes chances de se classificarem. Na 3ª posição, o Guarulhos, com 2 e em seguida, Independente e São Carlos, com 1.

Para as quartas de final da Bezinha se classificam os dois primeiros colocados dos grupos 1, 2 e 3. As duas vagas restantes serão definidas por índices técnicos, com os dois melhores terceiros colocados garantindo as vagas restantes.

A princípio, é nesta vaga que a Águia está atenta. Hoje, no grupo 1, a Santa-cruzense soma 3 pontos e no grupo 3, o Manthiqueira, 3 pontos. As três equipes possuem 3 jogos cada e por este critério, por enquanto, o time são-carlense reúne grandes chances de seguir na quinta divisão.

