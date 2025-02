Em Penápolis, Grêmio corre atrás da primeira vitória

Compartilhar no facebook

Em Penápolis, Marcus Vinícius prepara um time mais consistente para conquistar a primeira vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Em três jogos, dois empates e uma derrota. Com apenas 22% de aproveitamento, o Grêmio São-carlense terá um desafio complicado a partir das 10h deste domingo, 2 e no estádio municipal Tenente, enfrenta a Penapolense pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4.

O sinal de alerta está ligado nos bastidores gremistas, já que o Lobo está apenas na 11ª posição com apenas 2 pontos conquistados. O Penapolense está em uma situação mais confortável e integra o G8. Totaliza 4 pontos na 7ª posição.

O técnico Marcus Vinícius reconhece que a equipe não consegue manter a regularidade. Nos compromissos anteriores, chegou a dominar os adversários e esteve em vantagem em todos os jogos. Porém em uma das partidas levou a virada e nos outros dois, cedeu o empate, alternando momentos ruins.

“São atletas que estão jogando juntos pela primeira vez e isso requer um pouco de tempo para que se chegue ao entrosamento necessário e consequente ter mais equilíbrio nos jogos”, justificou o comandante gremista.

Por ter desperdiçado a chance de conquistar duas vitórias em casa, o treinador gremista reconheceu que se torna obrigatória a recuperação fora. “Precisamos dessa primeira vitória para quebrar essa ansiedade que todos estão e trazer confiança para restante da competição”, afirmou.

Nos últimos dias, de acordo com ele, a equipe realizou treinos táticos e técnicos para dar mais estabilidade para o grupo, principalmente para a defesa, já que na primeira passagem, sob o seu comando, o Grêmio, por dois anos teve a melhor defesa da A4.

“Temos que buscar consistência o jogo inteiro e diminuir os erros que tem nos custado muito caro neste início de competição através de vídeos e ajustando com os treinamentos para que possamos buscar este equilíbrio defensivo”, finalizou.

4ª rodada

Sábado, 1

15h – Nacional x Araçatuba

16h – Audax x Paulista de Jundiaí

16h – Inter de bebedouro x Jabaquara

Domingo, 2

10h – Penapolense x Grêmio São-carlense

10h – Matonense x Colorado Caieiras

10h – União Barbarense x São Caetano

Segunda-feira, 3

15h – Joseense x Vocem

20h – Barretos x Taquaritinga

Classificação

