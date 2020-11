Em novo clássico, Objetivo/InHouse encara Agee e sonha com final

Crédito: Be Caviquioli

A tarefa é árdua, mas não impossível. Com este pensamento, a equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec encara a Agee em confronto decisivo pela fase de classificação do Campeonato da Associação Pró Voleibol (APV), a partir das 15h deste sábado, 21, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

É um clássico são-carlense em um torneio regional e coincidentemente as duas equipes possuem apenas uma vitória no torneio e quem perder estará automaticamente da possibilidade de se classificar para a final da competição.

Zé Sérgio, técnico do Objetivo/InHouse/Smec disse que a expectativa é de um grande jogo. No turno inicial levou a melhor por 3 sets a 0. “Mas as parciais foram bem equilibradas. A vitória foi apertada. Vamos buscar um novo resultado positivo. Porém nossa equipe é máster e estamos enfrentando adversários bem mais jovens”, disse Zé Sérgio. “Estamos trabalhando dentro de nossas limitações, e batalhando para 2021 retorne ao normal e possamos competir com adversários em nossa categoria”, finalizou.

