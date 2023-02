Em novo amistoso, novo empate do Deportivo Sanka

SIGA O SCA NO

Deportivo e Bocaina realizaram um jogo “pegado” no ginásio da Redenção - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka deu sequência à série de amistosos preparatórios de olho na temporada 2023 e na noite de quarta-feira, 15, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favorretto, na Redenção, recebeu Bocaina ficou no empate em 1 a 1. O gol leonino foi marcado pelo ala Malony. O time são-carlense já tinha empatado em 2 a 2 com o Cristo Redentor, de Ribeirão Preto.

A série de partidas não para e o próximo desafio será no dia 1º de março, a partir das 20h, na mesma praça esportiva e na oportunidade encara Brotas.

O auxiliar técnico Rogério afirmou que o trabalho da equipe está no caminho certo. “Estamos há 40 dias treinando. Temos sim que melhorar a cada dia, aperfeiçoar nossa marcação, nosso padrão de jogo, pois temos um grande elenco e potencial enorme para chegar onde almejamos e nesses dois amistosos mostramos evolução”, garantiu.

