Em má fase, WLM tenta retornar ao caminho das vitórias

O Campeonato Interno Clube Faber-Castell entra em fase decisiva e na manhã deste domingo, 2, acontece mais uma rodada da fase de classificação no Cedrinho, que terá a folga do lanterna São Geraldo Tintas.

Serão três partidas que irão movimentar o domingo esportivo no clube e todas tem sua importância. Porém, uma que chama a atenção reúne o WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet que chegou a lutar pela liderança, mas devido à instabilidade ao longo do torneio, caiu de produção e perdeu várias posição. Hoje, com 12 pontos, está na penúltima colocação e busca retomar o caminho das vitórias. Terá pela o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara que faz uma campanha bem regular e desde as primeiras rodadas se posiciona no G4. Hoje está justamente na quarta colocação com 13 pontos.

O embate entre ambos é briga por posição e um empate, dependendo dos demais jogos da rodada, pode até ser prejudicial para os dois times.

A rodada

Campo 1

8h - Race Life x Tiquinho/Vagão Maq

10h - Pão de Queijo x Top Real

Campo 2

8h - WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet x Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

