Em Jundiaí, São Carlos busca primeira vitória no Paulista

Equipe são-carlense treina para “fazer bonito” em Jundiaí - Crédito: Divulgação

Um importante (e difícil) jogo tem a equipe de handebol feminino H7 Esportes, de São Carlos, pelo Campeonato Paulista. A partir das 18h deste sábado, 13, no Complexo Esportivo Bolão, encara Jundiaí.

Apesar da partida ser na casa do adversário, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues está otimista e acredita que uma agradável surpresa.

Afinal, a meta são-carlense na competição estadual é “beliscar” uma vaga na semifinal e com este pensamento, as jogadoras realizaram treinos em alta intensidade durante a semana.

“As duas equipes buscam uma vaga na semifinal da competição. Após a última partida feita contra Jundiaí nos Jogos Abertos do ano passado, nossa equipe conseguiu surpreender a adversária, porém não foi consistente e deixou a vitória escapar nos últimos 15 minutos da partida. Mas neste ano buscaremos ter mais consistência”, disse o técnico.

De acordo com ele, suas jogadoras estão motivadas e sabem que cada partida deixa o grupo mais preparado para os Jogos Regionais e a Liga Nacional, outras duas prioridades da temporada. “Todos os envolvidos no time trabalham com seriedade e foco para conseguirmos completar o ano com as metas cumpridas e a satisfação do dever cumprido”, finalizou Antonio Carlos.

