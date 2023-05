Em jornada dupla no Vale do Paraíba, Asf São Carlos conhece duas derrotas

No Vale do Paraíba, Asf fez duas boas apresentações, apesar das derrotas - Crédito: Divulgação

Ainda não foi dessa vez que a equipe de futsal feminino Asf São Carlos conheceu a primeira vitória na fase de classificação do Campeonato Paulista.

No final de semana prolongado, a equipe orientada pelo técnico Fabiano Lourenço fez duas apresentações no Vale do Paraíba e apesar das boas apresentações, conheceu duas derrotas.

A primeira na tarde de domingo, 30 quando, no ginásio municipal de esportes Armando Ladeira, perdeu por 2 a 1 para Campos do Jordão. Já na noite de segunda-feira, 1, no ginásio municipal poliesportivo Altos de Santana, a segunda derrota para São José dos Campos por 3 a 1. O fato em comum em ambas apresentações, era a presença de um excelente público apoiando suas respectivas agremiações.

Ao final da jornada dupla e já em São Carlos, apesar das derrotas Fabiano se mostrou otimista. Afirmou que, contra Campos do Jordão a Asf saiu na frente, chegou a dominar o adversário, mas acabou sofrendo com a quadra de dimensões pequenas e sofreu a virada.

Já contra São José, uma das principais equipes do país e que disputa a Liga Nacional, as são-carlenses mostraram determinação e fizeram um jogo parelho, perdendo nos detalhes.

“Foram duas partidas bem distintas”, analisou. “Contra Campos do Jordão, devido a quadra pequena, um jogo truncado, de pouco espaço. Já contra São José, uma apresentação excelente de nosso grupo contra um adversário com grande infraestrutura e extremamente qualificado. Podemos dizer que estamos medindo forças contra as melhores equipes do Estado. Sofremos duas derrotas, mas em duas partidas equilibradas. Isso nos dá motivação para intensificar ainda mais o trabalho e continuar em busca da nossa primeira vitória na competição”, finalizou.

