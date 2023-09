Em jogos complicados, Lobinhos estreiam no mata-mata do Paulista

Lobinhos começam o mata-mata: Grêmio está entre as 32 forças do Estado no sub11/sub13 - Crédito: @ismaeldelmafotografia77

Classificadas para a segunda fase do Campeonato Paulista sub11/sub13, as equipes do Grêmio São-carlense estreiam neste domingo, 17. A competição, a partir de agora, para a ser eliminatória, com jogos de ida e volta.

Após campanhas regulares na primeira fase, os Lobinhos, em suas respectivas categorias, se qualificaram entre os 32 melhores do Estado.

O sub11 joga às 9h de domingo, 17, no estádio municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz e terá pela frente o Desportivo Brasil.

Na primeira fase, o Desportivo foi o 4º colocado no grupo 8 com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 15 gols pro e 15 gols contra. Já o Grêmio, também 4º colocado, mas no grupo 4 com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols pró e 17 gols contra.

O sub13 pega o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo de ida será também neste domingo, 17, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 10h30.

Na primeira fase, o Botafogo ficou na liderança do grupo 2, com 34 pontos, em 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 37 gols pro e 7 gols contra. O Grêmio, na 3ª colocação do grupo 4 com 7 vitórias, em 4 empates e 3 derrotas, 24 gols pro e 10 gols contra.

Em contato com o diretor do Grêmio, Edu Imparato, a expectativa é de dois bons jogos, porém duríssimos. “Temos chances”, resumiu. “No sub 13, o Botafogo é muito forte tecnicamente e joga em campo sintético da Inova. No sub 11, o Desportivo Brasil é tradição em revelar jogadores e trabalhar com a base. Vamos nos preparar para superá-los”, disse.

