Em jogos antecipados, Nova Vida em Cristo e Quadrangular Tangará vencem na Copa Evangélica

Quadrangular Tangará derrotou a Sara Nossa Terra - Crédito: Gustavo Curvelo

As equipes Nova Vida em Cristo e Quadrangular Tangará venceram em sua segunda apresentação da fase de classificação na Copa Evangélica de Futsal. Nesta terça-feira, 15, feriado municipal, os times bateram Quadrangular São José B e Sara Nossa Terra, respectivamente, em jogos antecipados da quinta rodada da competição. As partidas aconteceram no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Líder do Grupo B, a Nova Vida em Cristo teve dificuldades, mas derrotou a Quadrangular São José B por 5 a 4. Matheus Cavalcante (2), Tiago Vigetta (2) e Evandro marcaram para os vencedores, que foram aos nove pontos ganhos – três deles, conquistados com o título do torneio início –, enquanto Edilson, Anderson, João Vitor e Daniel anotaram para a equipe quadrangular.

Um pouco mais abaixo na tabela de classificação, a Quadrangular Tangará se reabilitou ao derrotar a Sara Nossa Terra por 6 a 3, gols de José Renato (2), Vinícius, Vitor, Guilherme e Eduardo para o time do Jardim Tangará e de Rafael, Richard e Diego para a agremiação com sede no bairro Cidade Aracy.

No domingo, 20, a Copa Evangélica de Futsal terá os cinco jogos da segunda rodada sendo realizados. Pelo Grupo B, que terá como local dos compromissos o ginásio de esportes da Redenção, Quadrangular Tangará e Internacional da Vida se enfrentam às 13h e antecedem os duelos entre Nova Vida em Cristo e Sara Nossa Terra, às 13h45, e Império da Luz e Quadrangular São José B, às 14h30. Já no Hugo Dornfeld, na Vila São José, o Grupo A movimenta as equipes Quadrangular Jockey Club e Comunidade Profética Cristã, às 13h, e Quadrangular São José A e Adventista São José, às 13h45. As partidas têm entrada aberta ao público.

Acompanhe a classificação de momento:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Adventista São José 4 1/2 6 8 2 2- Pentecostal da Bíblia 3 0/0 2 5 3 3- Quadrangular São José A 0 0/0 0 0 0 4- Comunidade Profética Cristã 0 0/1 -2 3 5 5- Quadrangular Jockey Club 0 0/2 -6 2 8

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Nova Vida em Cristo 9 2/1 4 10 6 2- Internacional da Vida 3 0/0 1 2 1 3- Quadrangular Tangará 3 0/5 2 7 5 4- Quadrangular São José B 3 0/6 0 6 6 5- Império da Luz 0 0/0 -3 2 5 6- Sara Nossa Terra 0 2/1 -4 4 8

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

