Em jogo único, Veterano da Faber define campeão de 2025

G4 está na final e encara o Sanfer na disputa do título - Crédito: Divulgação

Chega ao final, mais um evento esportivo pelo Clube Faber-Castell aos seus associados e dependentes. Neste domingo, 25, termina mais uma edição do Campeonato Veterano, com a rodada final sendo realizada a partir das 8h no campo 1 do Cedrinho.

No primeiro jogo, a disputa do 3°, entre Ultrazinco e Boni Centro Automotivo. Na sequência, a decisão, a partir das 10h, com o Sanfer medindo forças contra o G4.

O quadro de honra do torneio será formado após rodada única, com nenhuma das equipes tendo algum tipo de favoritismo.

De acordo com o regulamento geral do Veterano, caso alguma partida termine empatada neste domingo, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

Leia Também