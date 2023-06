Em jogo sofrível no Luisão, São Carlos perde mais uma

Mais um vexame são-carlense no Luisão - Crédito: Matheus Previde/São Carlos FC

O calvário do São Carlos continua na Série B do Campeonato Paulista. Já rebaixado para a quinta divisão em 2024, perdeu mais uma na fase de classificação. Na tarde deste sábado, 17, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, perdeu por 3 a 0 para o XV de Jaú, que dorme na liderança do grupo 3, com 19 pontos. Já a Águia, de predadora à vítima, está na lanterna com apenas 4 pontos.

Com um time fraco e limitado tecnicamente, o São Carlos apresentou um futebol sofrível. Sem padrão técnico definido, o time era um amontado de atletas e em momento algum, durante os 90 minutos, levou perigo ao gol de Romário.

Já o XV de Jaú, apesar da vitória, apresentou um time sem brilho. Com um futebol pragmático, venceu, mas não convenceu. Fez 1 a 0 logo aos 5 minutos, quando Vinícius Soares aproveitou seguidas falhas do time são-carlense e depois do gol, um primeiro tempo intragável, devido ao péssimo futebol apresentado pelas equipes.

No segundo tempo, o XV até dominou. Teve um pênalti desperdiçado aos 11 minutos e defendido pelo goleiro Cabral, mas ampliou aos 22 minutos através de Breno. Aos 37 minutos, Daniel, de falta ampliou para 3 a 0.

O jogo seguiu, mas devido à falta de qualidade dos atletas duas equipes, o placar permaneceu inalterado.

DESPEDIDA HUMILHANTE

A equipe sub20 do São Carlos fez uma despedida humilhante do Campeonato Paulista. Na tarde de sexta-feira, 16, no estádio municipal Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, levou 6 a 2 do Velo Clube.

Com a goleada sofrida, a Águia encerrou a participação com apenas 7 pontos, na 5ª posição. Já o Velo, ficou na terceira posição, com 17 pontos.

